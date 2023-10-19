Стало известно о прекращении поставок в Россию товаров из Казахстана

Казахстан приостанавливает поставки в Россию 106 наименований товаров, отреагировав на санкции со стороны Запада. Эта информация была распространена на страницах zakon.kz. Вице-министр по торговле и интеграции Казахстана, Кайрат Торебаев, доложил об этом в казахстанском Сенате. Среди продуктов, прекращенных для поставки, включаются дроны, соответствующие комплектующие, специализированные электронные устройства, микросхемы и аналогичные изделия.

реклама

Ранее президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, выразил свою неодобрение по поводу экономических санкций, обращая внимание на увеличивающиеся геополитические натяжения и рост нестабильности в мировой экономике.