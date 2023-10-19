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Zakon.kz: Казахстан прекратил поставлять в Россию сотню товаров из-за санкций
Стало известно о прекращении поставок в Россию товаров из Казахстана

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Казахстан приостанавливает поставки в Россию 106 наименований товаров, отреагировав на санкции со стороны Запада. Эта информация была распространена на страницах zakon.kz. Вице-министр по торговле и интеграции Казахстана, Кайрат Торебаев, доложил об этом в казахстанском Сенате. Среди продуктов, прекращенных для поставки, включаются дроны, соответствующие комплектующие, специализированные электронные устройства, микросхемы и аналогичные изделия.

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Ранее президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, выразил свою неодобрение по поводу экономических санкций, обращая внимание на увеличивающиеся геополитические натяжения и рост нестабильности в мировой экономике.

#новости #новости 3080 ti
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