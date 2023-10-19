В России удвоится число получателей накопительной пенсии

В начале 2024 года ожидается внушительное удвоение числа граждан, получающих накопительную пенсию, по сравнению с январем 2023 года, согласно информации, представленной в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) на период 2024-2026 годов. Это важное сообщение доводит до нас "Известия".

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По оценкам СФР, количество граждан, которые будут получать накопительную пенсию, вырастет с 107 тысяч до впечатляющих 209,9 тысячи в год. Этот впечатляющий рост ожидается сохраниться и в последующие два года, достигнув 286,1 тысячи в 2025 году и впечатляющих 362,2 тысячи получателей накопительной пенсии в 2026 году.

Министерство труда объясняет эту заметную тенденцию тем, что все больше граждан достигают возраста, на который назначается накопительная пенсия - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Ведомство также напоминает, что начало формирования накопительных пенсий у граждан 1967 года рождения и моложе было положено в 2002 году.

В России в настоящее время выплачиваются три вида пенсий: страховая, государственная и накопительная. Страховая пенсия предоставляется всем гражданам с трудовым стажем и назначается по старости, а также в случае инвалидности или потери кормильца. Государственную пенсию получают разные категории пожилых россиян, включая ветеранов войны. Накопительная пенсия формируется из страховых взносов работодателей и доходов от их инвестиций, и ее получают только те, для кого были выплачены средства на индивидуальные накопительные счета.

Средства для выплаты накопительной пенсии гражданам моложе 1967 года рождения были накоплены на счетах до 2013 года. С 2014 по 2025 год власти ввели мораторий на перевод взносов в накопительную часть пенсии, и в настоящее время все средства направляются на выплаты текущих страховых пенсий.

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По информации из проекта бюджета СФР, средний размер накопительной пенсии в 2024 году составит 1605 рублей, что является значительным увеличением по сравнению с началом текущего года, когда он составлял 1420 рублей. Общие расходы фонда на такие выплаты запланированы на будущий год в размере 4 миллиардов рублей, что свидетельствует о значительном внимании к социальной поддержке пожилых граждан.