Самолет, направлявшийся из Турции в Россию, прервал свой путь и совершил аварийную посадку в Литве, вызвав волну внимания. Этот непредвиденный инцидент произошел на борту чартерного лайнера Southwind, принадлежащего турецкой авиакомпании, который выполнял рейс из Антальи в Москву. Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР) через Telegram-канал, самолет вылетел с небольшой задержкой вечером 18 октября и приземлился в Вильнюсе около полуночи.

После этой неожиданной посадки в Литве, Boeing 777 продолжил свой путь в Москву и приземлился в аэропорту Шереметьево около 1:20 четверга, 19 октября. Общее время задержки составило менее двух часов.

На данный момент подробности и причины произошедшего уточняются. Однако издание TourDom указало, что возможной причиной аварийной посадки могла стать неотложная необходимость оказать медицинскую помощь одному из пассажиров на борту.

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Этот случай напоминает прошлогодний инцидент, когда рейс лоукостера EasyJet из Амстердама в Манчестер задержался из-за укуса пилота комаром. Пассажиры вынуждены были ожидать вылета в течение пяти часов, пока борт прошел процедуры дезинфекции от насекомых.