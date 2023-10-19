Летевший из Турции в Россию самолет Southwind экстренно приземлился в Литве
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Самолет, направлявшийся из Турции в Россию, прервал свой путь и совершил аварийную посадку в Литве, вызвав волну внимания. Этот непредвиденный инцидент произошел на борту чартерного лайнера Southwind, принадлежащего турецкой авиакомпании, который выполнял рейс из Антальи в Москву. Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР) через Telegram-канал, самолет вылетел с небольшой задержкой вечером 18 октября и приземлился в Вильнюсе около полуночи.
После этой неожиданной посадки в Литве, Boeing 777 продолжил свой путь в Москву и приземлился в аэропорту Шереметьево около 1:20 четверга, 19 октября. Общее время задержки составило менее двух часов.
На данный момент подробности и причины произошедшего уточняются. Однако издание TourDom указало, что возможной причиной аварийной посадки могла стать неотложная необходимость оказать медицинскую помощь одному из пассажиров на борту.
Этот случай напоминает прошлогодний инцидент, когда рейс лоукостера EasyJet из Амстердама в Манчестер задержался из-за укуса пилота комаром. Пассажиры вынуждены были ожидать вылета в течение пяти часов, пока борт прошел процедуры дезинфекции от насекомых.
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