МЧС доставит почти 30 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

МЧС России отправит 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа по указанию президента Путина. Министерство сообщило об этом в официальном Telegram-канале.

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По информации МЧС, гуманитарную помощь организовали по инициативе российского лидера и передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для последующей доставки в сектор Газа.

Среди гуманитарных товаров, которые отправят в Газу, включены мука, сахар, рис и макаронные изделия. Для доставки продуктов будет задействовано специальное воздушное судно Ил-76, которое вылетело из Раменского в аэропорт Эль-Ариш в Египте.

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Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул актуальность вопроса создания независимого суверенного государства Палестина. Он подчеркнул важность выполнения решений Совета Безопасности ООН в этом контексте.