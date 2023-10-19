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В результате конфликта между Израилем и Палестиной, примерно 300 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома. Эти данные были предоставлены газетой Jerusalem Post, ссылающейся на Израильский институт демократии.
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В основном это касается жителей ближней зоны к сектору Газа, а также небольшой процент жителей северных общин. Эвакуация включает как действия властей, так и решения израильтян, которые покинули свои дома по собственной инициативе.
Посол России в Израиле, Анатолий Викторов, также сообщил, что Россия тесно мониторит обстановку в секторе Газа и изучает возможность эвакуации российских граждан.
События начались 7 октября, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ на это действие израильские власти объявили чрезвычайное положение и начали проводить операции в секторе Газа.
Важно отметить, что глава Евросовета, Шарль Мишель, выразил беспокойство о возрастании напряженности на Ближнем Востоке и предупредил о возможных новых потоках нелегальных мигрантов в Европу. Он призвал к активному поиску решения этой проблемы.