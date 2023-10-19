Иностранные комплектующие российского «Спектра-УФ» заместили

На конференции "Ультрафиолетовая Вселенная — 2023," директор Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН), Михаил Сачков, объявил о существенных изменениях в перспективной космической обсерватории "Спектр-УФ." Он отметил, что комплектующие из-за рубежа были заменены на отечественные аналоги в научной аппаратуре этой обсерватории.

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"Мы столкнулись с серьезными техническими проблемами в области приемников излучения в нашей научной аппаратуре. Однако сейчас мы успешно решили эту проблему, заменив ранее запланированные иностранные детекторы в блоке камер поля на российские аналоги," сообщил Михаил Сачков, руководитель ИНАСАН.

По информации агентства ТАСС, согласно докладу директора ИНАСАН, перспективная космическая обсерватория "Спектр-УФ" успешно преодолела технические вызовы и вопросы зависимости от импорта, благодаря переходу на российские компоненты.

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Эти изменения открывают новые перспективы для "Спектр-УФ," и ранее было предположено, что она может получить китайский научный прибор — малый широкоугольный ультрафиолетовый телескоп. Научный руководитель ИНАСАН, Борис Шустов, также подчеркнул, что запуск "Спектр-УФ" планируется в 2029 году.