Депутаты предложили начать выплаты советских вкладов с пожилых россиян

Группа депутатов Госдумы подготовила ряд предложений относительно возмещения советских вкладов россиян в Сбербанке, включая начало выплат для пожилых граждан. Эту информацию озвучил депутат Владимир Сенин на заседании комитета по финансовому рынку, ссылаясь на данные, представленные РИА Новости.

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Согласно принятому в 1995 году закону, гарантировано восстановление и сохранение сбережений граждан, размещенных в Сбербанке России до 20 июня 1991 года. Это относится к вкладам по договорам личного страхования и государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных на территории России до 1 января 1992 года. Однако начало выплат регулярно откладывается с 2003 года из-за финансовых ограничений и отсутствия законодательной базы для выполнения обязательств.

Парламентарии обсуждают возможность продления действия закона, его аннулирования или признания утратившим силу, с условием обоснования такого решения. В то же время, две другие предложенные инициативы рабочей группы предоставляют некоторую перспективу. Одно из них предполагает перевод дореформенных накоплений россиян в долговые обязательства Сбербанка. Другое предложение, наиболее популярное среди членов группы, предлагает согласование приоритетных компенсационных выплат вкладчикам Министерством Финансов и Сбербанком, с учетом критериев, начиная с возраста "78 плюс" лет.

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Правительство России намерено продлить приостановку выплат россиянам советских вкладов до 1 января 2027 года. Тем не менее, необходимая сумма для уплаты долговых обязательств по государственным целевым долгам в 2024 году составит 61,8 триллиона рублей, в 2025 году - 64,2 триллиона рублей и 66,8 триллиона рублей в 2026 году.