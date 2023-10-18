Детский омбудсмен Татарстана Волынец предложила ГД запретить детям сыроедение
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Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, выдвинула важное предложение, которое призвано обеспечить благополучие несовершеннолетних. По информации, опубликованной в РИА Новости, она предлагает ввести законодательный запрет на практику вегетарианства и сыроедения среди детей.
Источники утверждают, что такие диеты могут негативно сказаться на здоровье детей, лишая их важных белков, микроэлементов и витаминов.
Ирина Волынец подчеркнула, что употребление несоответствующей пищи или отсутствие определенных продуктов в рационе детей может повлечь за собой серьезные заболевания.
Следует отметить, что эта инициатива уже передана на рассмотрение руководителям комитетов Госдумы, ответственным за вопросы семьи, женщин и детей, а также охрану здоровья.
Это обсуждение становится особенно актуальным после известных случаев, как, например, в Красноярске 13 октября, где родители, сторонники сыроедческой диеты, привели свою двухлетнюю дочь к серьезным проблемам здоровья, не обращаясь за медицинской помощью.
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