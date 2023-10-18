Украинский суд приговорил к пожизненному сроку разбившегося в ДТП Стремоусова
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Украинский суд в Одессе вынес приговор Кириллу Стремоусову, замглаве администрации Херсонской области России, в связи с его участием в ДТП, произошедшем в ноябре 2022 года. Стремоусов был приговорен к пожизненному заключению и конфискации имущества. Эту информацию сообщило издание "Новое издание" в Telegram.
В дополнение к пожизненному сроку за госизмену в условиях военного конфликта, Стремоусов получил дополнительно девять лет тюремного заключения за "коллаборационизм" и 13 лет за госизмену с конфискацией его имущества.
Издание пояснило, что, несмотря на то, что авария произошла на неподконтрольной Киеву территории в 2022 году, украинские власти не смогли подтвердить, что Стремоусов находится в живых. Поэтому суд рассмотрел дело в его отсутствие.
Прощание с Кириллом Стремоусовым состоялось 11 ноября 2022 года в Александро-Невском соборе Симферополя.
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