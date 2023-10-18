Во время неожиданной проверки, проведенной Ространснадзором, были выявлены серьезные нарушения в работе российской авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает газета "Известия". Эта проверка была проведена в сентябре в результате аварийной посадки лайнера Airbus A320 в поле неподалеку от Новосибирска.

Специалисты осмотрели шесть самолетов и различные участки цехов по ремонту, а также получили письменные объяснения от командиров экипажей и технических сотрудников авиакомпании. В процессе проверки были выявлены серьезные проблемы, включая дефекты в фюзеляжах, загрязнения в зеркалах стоек шасси, коррозию на некоторых деталях, некорректное применение герметика и другие нарушения.

Газета "Известия" отмечает, что авиакомпания не выполнила необходимый контроль при проведении технического обслуживания своих самолетов. Несмотря на это, все обнаруженные недоработки были устранены до завершения проверки.

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Интересно отметить, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) также проявила интерес к ситуации с "Уральскими авиалиниями", согласно информации, предоставленной Росавиацией. Представители авиакомпании, с своей стороны, подчеркнули, что внеплановая проверка Ространснадзором не имеет ничего необычного, и что информация о массовых нарушениях была преувеличена.