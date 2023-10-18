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Источник РИА Новости: МО РФ выберет автомат для российских летчиков в 2024 году

Новый автомат для российских летчиков выберут в 2024 году
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Министерство обороны России сделает выбор в отношении нового стандартного автомата для носимого аварийного запаса (НАЗ) российских летчиков, который будет либо ППК-20, разработанный концерном "Калашников", либо ПП-2000, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения, как сообщил информированный источник РИА Новости.

По данным источника, Минобороны планирует завершить все необходимые бюрократические процедуры, провести сравнительные испытания, и принять окончательное решение относительно нового пистолета-пулемета для НАЗ летчиков примерно к весне следующего года, если не раньше. Источник подчеркнул, что в настоящее время существуют два варианта: ПП-2000 и ППК-20, и ведомство будет рассматривать их внимательно.

Согласно информации, ПП-2000 будет подвергнут испытаниям в первом квартале 2024 года, после чего Минобороны сделает окончательный выбор. Источник также напомнил, что ППК-20 успешно прошел испытания в 2020 году и был доработан, чтобы умещаться в НАЗ.

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Ранее, в сентябре, заместитель главкома Воздушно-космическими силами России Юрий Грехов сообщил, что ПП-2000 начали укладывать в катапультное кресло летчика в составе НАЗ. В мае того же года главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев уточнил, что ППК-20 уже поставляется для комплектации НАЗ.

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