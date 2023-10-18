Доказательства невиновности Израиля в ударе по больнице поставили под сомнение

Возможная причастность Израиля к атаке на больницу в секторе Газа обсуждается в свете недавних событий. Военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что отсутствие аналогичных по мощности бомб у ХАМАС и "Исламского Джихада" вызывает вопросы относительно происхождения атаки. Он также указал на характер повреждений и записи звука, которые указывают на возможное использование бомбы GBU-31 калибра 910 килограммов, способной разрушать здания.

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Эксперт обратил внимание на близкое расположение огневой позиции ХАМАС недалеко от больницы, что может указывать на намеренный удар по этой позиции.

Сомнения вызывает также отсутствие подлинных спутниковых снимков от Израиля, что делает необходимым более детальное расследование произошедшего. Важно отметить, что использование такого мощного оружия повышает сложность и серьезность ситуации в регионе."

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