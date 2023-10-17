В Армении заявили об ожидании согласия Азербайджана начать делимитацию границ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил ожидание от Азербайджана начать процесс определения границ на основе актуальных карт, согласно данным Генштаба ВС СССР, как он заявил в своем заявлении вторника, 17 октября, сообщает ТАСС.

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По его высказыванию, Армения ожидает публичного признания Азербайджаном территориальной целостности Армении на площади 29,8 тысячи квадратных километров.

"Армения признает территориальную целостность Азербайджана, охватывающую 86,6 тысячи квадратных километров. Однако президент Азербайджана, Ильхам Алиев, не предоставил ясного ответа на вопрос о признании территориальной целостности Армении, а именно территории в размере 29,8 тысячи квадратных километров", - сказал Пашинян, высказывая беспокойство по поводу возможных двусмысленных интерпретаций и намеренных действий азербайджанского лидера.

Баку, с другой стороны, в июне объявило отсутствие соглашений с Ереваном относительно делимитации армяно-азербайджанской границы на основе карты 1975 года.

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В сентябре 2022 года Пашинян подчеркнул, что определение и обозначение границ с Азербайджаном должны происходить на основе данных советских карт.