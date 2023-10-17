Пашинян объяснил принятие статута МУС демократическим выбором

В связи с демократическим выбором Армении, ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) стала актом крупной политической значимости. Премьер-министр страны, Никол Пашинян, отметил, что принятие этого статута отражает стремление Армении к укреплению международных норм права.

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По его словам, Армения придает важное значение развитию мирового правопорядка и готова принимать активное участие в обеспечении соблюдения международных норм и стандартов. Премьер-министр подчеркнул, что для Армении демократия – это не случайное обстоятельство, а стратегический выбор, который она намерена поддерживать и укреплять.

В октябре 2023 года, армянский парламент принял и ратифицировал Римский статут МУС. Это решение предполагает, что в случае посещения президентом России, Владимиром Путиным, армянской республики, Армения обязана будет следовать решению МУС о возможном "аресте" Путина.

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В ответ на это, представитель Армении по международно-юридическим вопросам, Егише Киракосян, высказал инициативу о подписании двустороннего договора с Россией с целью развеять опасения, связанные с возможными последствиями приезда Путина в Армению. Киракосян также подчеркнул, что обсуждение "возможного ареста" Путина при его визите стоит рассматривать с прагматичной и разумной точки зрения.