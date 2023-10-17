Володин рассказал о просьбе США по отзыву ратификации запрета ядерных испытаний

В связи с отказом США от поддержки Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Государственная Дума приняла решение отозвать свою ратификацию этого соглашения. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, американская сторона обратилась к российским депутатам через представителя ООН, попросив не поддерживать процедуру отзыва ратификации. Володин подчеркнул, что 438 парламентариев выразили свою поддержку данному законопроекту.

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В реакции на отказ США от ДВЗЯИ, российские политики выразили недовольство и обвинили Соединенные Штаты в несоблюдении своих международных обязательств по поддержанию мировой безопасности. Вячеслав Володин назвал это действие США "хамским" и подчеркнул, что Россия должна сопротивляться попыткам США играть роль "гегемона" в мировой политике.

Сегодня, 17 октября, Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении. Вячеслав Володин напомнил, что Россия долгие годы ожидала ратификации этого договора со стороны США, но такое решение так и не было принято.

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Ранее, на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин выразил свою озабоченность возможным отзывом ратификации ДВЗЯИ и отметил, что в мире снова слышны призывы к проведению ядерных испытаний. Путин подчеркнул, что, хотя Россия и США подписали этот договор, его ратифицировала только Россия.