Военные Израиля начали поиски данных о похищенных на границе с сектором Газа

Военные Израиля начали интенсивные поиски информации о похищенных гражданах с обеих сторон границы, разделяющей их с сектором Газа. Об этом проинформировал официальный представитель израильских вооруженных сил, Даниэль Хагари, согласно информации, распространенной ТАСС.

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Он отметил, что "Силы Армии обороны Израиля ведут тщательный обыск земель вдоль границы с сектором Газа с обоих сторон в поисках данных о похищенных гражданах".

Ранее армия Израиля доложила о захвате 155 человек в заложники со стороны палестинской организации ХАМАС.

Инциденты начались после ракетных атак на сектор Газа со стороны палестинских радикалов, которые произошли утром 7 октября. В ответ Израиль запустил военную операцию в Газе и объявил о переходе в состояние военного конфликта.

14 октября Израиль доложил о масштабных ударах по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Позднее появилась информация об убийстве нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС в результате операции ЦАХАЛ.

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15 октября ХАМАС согласился на освобождение пленных мирных жителей в обмен на прекращение бомбардировок в секторе Газа.