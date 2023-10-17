Израильские танки получили «мангал» от дронов

Израильские танки Merkava Mk 4M получили инновационные дополнения для обеспечения защиты от беспилотных атак. Фотографии, предоставленные Telegram-каналом «Военный Осведомитель», показывают, что некоторые из этих танков оборудованы специальными экранами, разработанными для предотвращения угроз, связанных с дронами-камикадзе и сбрасываемыми с беспилотников боеприпасами.

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Эти модификации касаются как минимум одного вида в израильской бронетехнике, что подразумевает согласованный и оперативный процесс добавления новых элементов безопасности. Автор канала отмечает, что навесы на танках были изготовлены на месте из имеющихся ресурсов.

Интересно, что ранее российские танки начали оснащаться заводскими устройствами для отражения дроновых атак. Эти устройства разработаны с учетом анализа эффективности "мангалов", сделанных вручную. Это свидетельствует о постоянном развитии методов защиты бронетехники от современных угроз.

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В октябре было зафиксировано уничтожение израильского танка Merkava Mk 4, когда боеприпас был сброшен на машину с беспилотного аппарата. Это событие подчеркивает актуальность мер по укреплению защиты бронетехники от атак с использованием дронов.