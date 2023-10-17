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В докладе ООН о событиях в Израиле, опубликованном недавно, подчеркивается, что операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе с мая 2021 по август 2023 года признаны военными преступлениями. Доклад утверждает, что удары Израиля по сектору Газа не соответствовали принципу пропорциональности по отношению к ХАМАС и нарушили международное право.
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Комиссия также отметила, что запрет на поставки гуманитарной помощи, включая продовольствие и медикаменты, является нарушением международного права.
Утром 7 октября ракетные обстрелы, инициированные палестинскими радикалами, привели к началу военной операции Израиля в Газе и объявлению состояния военного конфликта.