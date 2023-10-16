Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа

Израиль вновь обеспечивает юг сектора Газа водой, как сообщает советник американского президента по национальной безопасности, Джейк Салливан, ссылаясь на информацию, распространенную телеканалом Al Jazeera. Это подтверждено также телеканалом Sky News Arabia, который сообщает о восстановлении поставок воды в указанном районе.

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Ранее ООН выразила серьезное беспокойство по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа, где иссякают продовольствие, вода, топливо и электроэнергия. Замгенсекретарь по гуманитарным вопросам, Мартин Гриффитс, призвал к разрешению этой ситуации через освобождение пленных, снятие блокады сектора Газа, позволение поставок гуманитарной помощи, а также охрану мирного населения и гражданской инфраструктуры в анклаве.

Посол Палестины в России, Абдель Хафиз Нофаль, также заявил, что Израиль не допускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в сектор Газа.

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