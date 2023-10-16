Лавров прокомментировал слова румынского сенатора фразой «Зеленский достал»

Глава МИД России, Сергей Лавров, выразил свою реакцию на заявления румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая произнесла фразу "Зеленский достал". Эти комментарии были даны им в ходе участия в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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На экране, Сергей Лавров цитировал высказывания помощника главы России, Юрия Ушакова, и пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, которые обсуждали призыв Дианы Шошоакэ не допускать выступления украинского президента в парламенте Румынии. В своих словах, глава МИД России выразил мнение о том, что Зеленский вызвал раздражение многих.

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Ранее в этом месяце Сергей Лавров также разъяснил позицию Зеленского относительно завершения конфликта. По мнению Лаврова, заявление украинского лидера можно интерпретировать как признание безвыходной ситуации.