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Глава МИД России, Сергей Лавров, выразил свою реакцию на заявления румынского сенатора Дианы Шошоакэ, которая произнесла фразу "Зеленский достал". Эти комментарии были даны им в ходе участия в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
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На экране, Сергей Лавров цитировал высказывания помощника главы России, Юрия Ушакова, и пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, которые обсуждали призыв Дианы Шошоакэ не допускать выступления украинского президента в парламенте Румынии. В своих словах, глава МИД России выразил мнение о том, что Зеленский вызвал раздражение многих.
Ранее в этом месяце Сергей Лавров также разъяснил позицию Зеленского относительно завершения конфликта. По мнению Лаврова, заявление украинского лидера можно интерпретировать как признание безвыходной ситуации.