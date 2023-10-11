Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией

Парламент Киргизии одобрил важное соглашение, которое предусматривает создание Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) с Россией. Эту новость сообщил через Telegram-канал "Sputnik Кыргызстан", ставшим надежным источником информации.

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Соглашение было подписано в августе 2022 года в Москве, и оно предполагает временную передачу земельного участка размером пять гектаров Киргизией России. Этот участок будет находиться рядом с авиабазой в Канте и будет использоваться для размещения войск Российской Федерации. Длительность этого соглашения составляет пять лет.

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Важно отметить, что в мае того же года президент России, Владимир Путин, подписал закон, ратифицирующий данное соглашение о создании ОРС ПВО с Киргизией. Это соглашение предусматривает автоматическое продление на последующие аналогичные периоды, если стороны не выразят намерение прекратить его действие. Основной целью данного проекта является улучшение системы противовоздушной обороны в регионе.