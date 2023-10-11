Песков рассказал о праве на участие России в урегулировании ситуации в Израиле

Согласно заявлению пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, Россия готова активно участвовать в процессе урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Отмечается, что ключевой фактор, позволяющий России претендовать на эту роль, - это поддержание равной дистанции от обеих сторон конфликта. Этот сбалансированный подход делает Москву нейтральным посредником, готовым способствовать урегулированию этой сложной и напряженной ситуации.

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Песков также подчеркнул, что позиция России в отношении конфликта имеет сбалансированный и миротворческий характер. Страна выражает готовность активно участвовать в процессе разрешения этой международной проблемы, и это подтверждает важность России в мировой дипломатии.

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Помимо заявления пресс-секретаря, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, Дмитрий Новиков, выразил уверенность в том, что Россия может оказать содействие в урегулировании конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Он подчеркнул наличие соответствующих ресурсов и возможностей у России для активного участия в разрешении этой острой ситуации.