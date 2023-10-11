Израиль высказался о военной помощи от Германии

Глава Министерства обороны ФРГ, Борис Писториус, сообщил о том, что Израиль отказался от предложенной военной помощи со стороны Германии. Писториус внес предложение о поддержке министру обороны Израиля, Йоаву Галанту, которая аналогична той, что регулярно оказывается военному атташе в израильском посольстве от правительства ФРГ.

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Оба высокопоставленных чиновника подчеркнули, что в настоящее время не имеют потребности в военной технической помощи. Однако Писториус убедительно подчеркнул, что политическая поддержка Израиля со стороны Германии остается абсолютной неотъемлемой частью отношений двух стран.

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В другом контексте, в Соединенных Штатах было выражено недовольство предложением об объединении помощи для Украины и Израиля. Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США, охарактеризовал это решение как предсказуемое и недостаточное, вызвав волну обсуждений в мировом сообществе.