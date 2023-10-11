Мэр Киева Кличко: Зеленский следит за потенциальными политическими противниками
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Президент Украины Владимир Зеленский не упускает из виду своих потенциальных политических соперников, подчёркивает мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете El Mundo. Когда Кличко оценивает свои отношения с главой государства, он описывает их как сложные. Из его слов можно понять, что это сложность связана с его личными амбициями на пост президента Украины.
"Президент внимательно следит за всеми, кто может стать его политическими конкурентами," - пояснил Кличко. Однако на вопрос о том, желает ли он стать преемником Зеленского на текущей должности, мэр Киева не смог дать чёткого ответа.
В предыдущем интервью румынскому телеканалу, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на последнем этапе разрешения конфликта.
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