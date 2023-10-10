МО: миротворцы в Нагорном Карабахе охраняют склад с техникой и вооружением
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В Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент, в сотрудничестве с азербайджанскими военными, эффективно охраняют склады с военной техникой и боеприпасами. Это подтверждается официальным документом, опубликованным Министерством обороны России.
Согласно сообщению, для обеспечения безопасности складов, содержащих боеприпасы и специальную технику, переданные вооруженными формированиями Нагорного Карабаха, российские миротворцы развернули 25 сторожевых постов. Эти посты распределены в зонах ответственности "Север" (7 постов) и "Юг" (18 постов), при этом 14 из них работают в сотрудничестве с азербайджанскими силами.
Подчеркивается, что в районе ответственности российских миротворцев не зафиксировано нарушений режима прекращения огня, что свидетельствует о успешной реализации их миссии.
Кроме того, Министерство обороны отмечает, что российские миротворцы продолжают активно сотрудничать с Баку и Степанакертом, поддерживая постоянное взаимодействие, направленное на обеспечение безопасности в регионе. Время пребывания миротворцев на территории Карабаха будет определено с учетом ситуации и согласовано между Москвой и Баку.
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