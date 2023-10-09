В США задумались об отказе от Abrams из-за Украины

Американские военные рассматривают возможность отказа от ведущих танков M1 Abrams, основываясь на опыте их применения во время специальной военной операции на Украине. Согласно исследованию, проведенному научным советом армии США, представленному в Asia Times, советуют заменить эти тяжеловесные боевые машины более легкими и компактными беспилотными аналогами. В документе отмечаются выявленные в ходе боевых действий на Украине проблемы, связанные с устойчивостью техники в будущих сценариях боевых действий.

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Авторы исследования подчеркивают, что M1 Abrams, известный своим высоким расходом топлива и требует усовершенствования в логистическом плане. Отмечается, что современные версии танков Abrams, имеющие массу более 70 тонн, не обладают тактической, оперативной или стратегической мобильностью, как было указано в исследовании армии США, о чем ранее сообщалось изданием The Drive. Аналитики предлагают рассмотреть возможность разработки бронетехники, построенной на базе Abrams, с более умеренным весом в пределах 55-60 тонн.

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Более того, в сентябре Breaking Defense информировало, что армия США имеет планы по модернизации танка M1 Abrams с целью сделать его более легким и адаптированным к современным требованиям.