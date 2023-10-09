Госкорпорация "Ростех" успешно поставила в вооруженные силы России партию беспроводных устройств громкоговорящей связи, произведенных на Тульском заводе "Октава", входящем в состав холдинга "РТ-Капитал". Эти инновационные устройства, известные как УГС-1, обеспечивают надежную и высококачественную связь в самых сложных условиях, что делает их незаменимыми для военных подразделений специального назначения.

УГС-1 представляют собой портативные беспроводные устройства, способные работать в режиме громкой связи на расстоянии до 10 метров от базового блока. Они могут быть успешно интегрированы в системы мониторинга и контроля, а также использоваться для обеспечения связи в военных транспортных средствах. Но не только силовые структуры получат пользу от этой технологии – УГС-1 также могут использоваться в гражданских целях, обеспечивая надежную связь водителей пассажирских транспортных средств с диспетчерами.

Устройства УГС-1 имеют выдающуюся стойкость к условиям эксплуатации: они работают в условиях высоких акустических шумов до 120 децибел, справляются с электрическими помехами и даже агрессивными химическими веществами в окружающей среде. Они также остаются надежными при воздействии осадков и при температуре от минус 10 до плюс 45 градусов.

Генеральный директор завода "Октава" Павел Павленко подчеркнул, что УГС-1 обладают впечатляющим временем работы в режиме разговора до 20 часов, а среднее время наработки на отказ составляет не менее 15 тысяч часов.

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Следует отметить, что ранее в этом году холдинг "Росэлектроника", также входящий в структуру "Ростеха", представил инновационный комплекс бортовых средств цифровой связи с применением технологий искусственного интеллекта для самолетов пятого поколения.