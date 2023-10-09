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Посол Антонов: США продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру

Антонов раскритиковал США за поддержку своей военной ядерной инфраструктуры
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США продолжают замедлять вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что вызывает резонанс в мировой политике. Посол России в Соединенных Штатах, Анатолий Антонов, выразил свою обеспокоенность таким положением дел в своем Telegram-канале. Он прокомментировал критику Москвы в адрес позиции США по ДВЗЯИ, назвав это "проявлением политики двойных стандартов Соединенных Штатов". 

Антонов отметил, что США являются последней страной, которая позволяет себе указывать другим на их обязательства в контексте Договора. Соединенные Штаты не только продолжают задерживать процесс ратификации ДВЗЯИ на протяжении более 25 лет, но и поддерживают свою ядерную военную инфраструктуру, что вызывает обеспокоенность в мировом сообществе.

Ранее, важные новости пришли из США, где выразили беспокойство относительно решения России рассмотреть возможность отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Этот шаг вызвал реакцию из Госдепартамента, который считает, что Россия может ответить зеркально на действия США. 

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В сентябре МИД России призвал Соединенные Штаты ускорить процесс ратификации ДВЗЯИ. Это стало важным моментом в развитии событий, и российский пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный отзыв Договора не обязательно означает, что Россия намерена проводить ядерные испытания. Это рассматривается скорее как шаг в направлении урегулирования ситуации и продолжения международного диалога.

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