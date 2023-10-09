Турция провела воздушную операцию на севере Сирии

Турецкая армия осуществила воздушную операцию на севере Сирии, направленную против Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. Эту информацию сообщило Министерство обороны Турции, согласно информации от агентства ТАСС.

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В соответствии с официальным сообщением Минобороны, результатами операции стала ликвидация шести объектов РПК, в основном это были нефтяные скважины и нефтехранилища, которые находились под контролем этой запрещенной террористической организации.

Следует подчеркнуть, что операция началась вечером 8 октября, в 22:00 по местному времени, что соответствует времени Москвы. В сообщении Минобороны также указывается, что при проведении этой операции были предприняты все возможные меры для избежания пострадавших среди гражданского населения.

Необходимо также отметить, что ранее, 5 октября, подразделения национальной разведки Турции нанесли удары по военным объектам РПК, включая склады с оружием и боеприпасами, а также места, где находились бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, а также "научно-исследовательские центры".

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С 3 октября Турция начала проведение крупномасштабной антитеррористической операции по всей стране под названием "Герои". В рамках этой операции были задержаны 12 членов террористических организаций в разных городах, включая Мерсин, Ван, Шанлыурфу, Мардин и Айдын.