Вступив в Маген, на юге Израиля, группировка "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) инициировала наступление, вызвав ожесточенные бои вблизи границы с сектором Газа, по данным Ynet.

Сообщается, что израильская армия применяет тяжелую бронетехнику, включая танки, в попытке восстановить контроль над прилегающими к сектору Газа районами. С момента начала нападения ХАМАС прошло почти 30 часов.

Ранее американский телеканал CNN информировал о продолжении боевных действий в южных районах Израиля, таких как Офаким, Сдерот, Яд-Мордехай, Кфар-Аза, Беэри, Ятед и Киссуфим, со ссылкой на ХАМАС. Подполковник Джонатан Конрикус, представитель ЦАХАЛа, также подтвердил продолжение боев и выразил надежду на восстановление суверенитета и порядка в Израиле.

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Израиль был атакован масштабным нападением со стороны ХАМАС утром 7 октября. Бойцы выпустили более 5000 ракет из сектора Газа, а затем перешли к активным наступлениям.