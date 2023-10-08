Россияне захотели эвакуироваться из Палестины

Российские граждане выразили желание покинуть сектор Газа в свете ухудшения ситуации в палестинско-израильском конфликте. Об этом сообщили в представительстве России при Палестинской национальной администрации, как передает информационное агентство "Известия".

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"Мы регистрируем и учитываем такие обращения, формируем списки", - подчеркнула пресс-секретарь дипломатической миссии Алия Зарипова. Тем не менее, конкретные решения о проведении эвакуации в настоящее время невозможны из-за активных военных действий на территории, как пояснили в российском посольстве.

Утром 7 октября Израиль столкнулся с массированным нападением со стороны боевиков из палестинского движения ХАМАС. Тысячи ракет были выпущены с территории сектора Газа, а после ракетных атак боевики из вооруженного крыла ХАМАС перешли к наступлению.

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В пресс-службе израильской армии сообщили о более чем 3000 запущенных ракетах. Кроме того, боевики ХАМАС, после массированных ракетных ударов, продвинулись в граничные районы на юге Израиля.