Появились подробности о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

В Подмосковье обнаружен беспилотный аппарат, который, как выяснилось, содержал в себе опасные десять килограммов взрывчатки. Эту информацию раскрыла глава Истринского городского округа, Татьяна Витушева, через свой официальный канал в Telegram.

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Сегодня утром, 7 октября, мэр Москвы, Сергей Собянин, представил подробности о предотвращении планировавшейся атаки на столицу.

Витушева также дополнила информацию, уточнив, что на месте крушения беспилотного устройства обнаружен контейнер, предназначенный для несения взрывного заряда. После падения дрона на место происшествия были направлены квалифицированные саперы, которые оперативно и безопасно ликвидировали опасность, предварительно организовав эвакуацию жителей близлежащего коттеджного поселка.

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Ранее в Орле также зафиксирован инцидент с украинским беспилотным аппаратом, который упал на нежилой объект в Железнодорожном районе города. Следует подчеркнуть, что, к счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал, и ситуация была успешно разрешена.