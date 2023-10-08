В Совфеде оценили идею Кадырова отменить выборы президента в России

На данный момент не установлена дата проведения президентских выборов в России, и пока рано говорить о конкретных инициативах в этом вопросе. Важное мнение по теме высказал Рамзан Кадыров, глава Чечни. Он предложил рассмотреть возможность отмены президентских выборов. Это мнение было прокомментировано Александром Башкиным, членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, и его замечания были переданы РИА Новости.

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Сенатор Башкин заявил: "На данный момент выборы не ожидаются в ближайшем будущем, и, следовательно, нет неотложной необходимости в каких-либо радикальных шагах по этому вопросу. При этом следует отметить, что действующий президент России, Владимир Путин, является выдающейся фигурой и не нуждается в дополнительных юридических гарантиях для своей кандидатуры". Сенатор выразил уверенность в том, что Владимир Путин способен одержать победу на выборах независимо от обстоятельств.

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Кадыров, высказывая свою точку зрения во время флешмоба в Грозном, организованного в честь дня рождения Владимира Путина, подчеркнул, что при проведении специальной операции можно рассмотреть вариант проведения выборов, однако он предложил ограничиться выдвижением всего одного кандидата. По мнению Кадырова, этим кандидатом должен стать действующий глава государства Владимир Путин.