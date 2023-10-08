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NataVd
Экс-морпех Хо: США убрали бы Зеленского, если бы он выступил за мир с Россией
В США раскрыли причину отказа Зеленского от мирного соглашения

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Заявление отставного капитана корпуса морской пехоты США Мэтью Хо подчеркнуло интерес со стороны Вашингтона и НАТО к использованию Украины как инструмента в сопротивлении России. В ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom, Хо выразил мнение, что эта заинтересованность является мотивацией, почему США и НАТО не позволяют Украине заключить мирное соглашение с Россией.

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Хо также подчеркнул, что фактически Украина ведет борьбу с Россией от имени Соединенных Штатов и НАТО, что объясняет нежелание допустить мирное разрешение конфликта. Несмотря на наличие некоторых разногласий в западном мире, поддержка Киева остается на высоком уровне, что свидетельствует о том, что украинский конфликт продолжает иметь преимущественно политическую природу.

Мэтью Хо также предположил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский высказался в пользу мирного урегулирования ситуации, это могло бы привести к его отстранению от власти. Он подчеркнул, что история показывает, что правительства, зависимые от Соединенных Штатов, могут быть свергнуты, если вызывают недовольство. Следовательно, существует вероятность, что Зеленского могли бы сместить в результате государственного переворота.

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Ранее бывший агент MI6, Аластер Крук, высказал мнение, что украинский конфликт может завершиться в зимний период при условии прекращения финансовой помощи со стороны партнеров Киева.

#новости
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