Иран поддержал ракетные удары по Израилю

Иран выразил поддержку возможности проведения атак на территорию Израиля. Это заявление было сделано генерал-майором Рахимом Сафави, советником верховного лидера исламской республики, и оно цитируется агентством РИА Новости.

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Генерал-майор Сафави подчеркнул, что Иран поддерживает данную операцию и готов оставаться на стороне палестинских борцов до тех пор, пока не будет достигнуто полное освобождение Палестины и Иерусалима.

События начали развиваться 7 октября, когда Израиль объявил о начале операции под названием "Железные мечи" в ответ на массированный ракетный обстрел своей территории. Представитель Армии обороны Израиля, Даниэль Хагари, сообщил, что более 2200 ракет было выпущено в сторону Израиля.

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Член Совета Федерации Григорий Карасин выразил свою обеспокоенность в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке в интервью для «Ленты.ру». Он подчеркнул, что если конфликт не будет скоро разрешен, это может привести к его эскалации на международном уровне, а не только в рамках региона.