Израиль объявил о начале операции «Железные мечи»

Армия обороны Израиля объявила о начале операции под названием "Железные Мечи" в ответ на активности исламистского движения ХАМАС, как было представлено информацией The Times of Israel.

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Даниэль Хагари, представитель Армии Обороны, отметил, что на территорию Израиля было выпущено более 2200 ракет, а члены ХАМАС совершили вторжение как через сушу, так и через море и воздух. Израиль готовит мобилизацию десятков тысяч военнослужащих, чтобы ответить на эту угрозу.

Министр обороны Израиля, Йоав Галант, ранее заявил, что исламистское движение сделало серьезную ошибку, начав этот конфликт. Он подчеркнул, что солдаты ЦАХАЛ действуют во всех направлениях и уверен в том, что Израиль выйдет победителем из этого конфликта.

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Сегодня, утром 7 октября, в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы, Армия Обороны Израиля анонсировала начало военной операции в секторе Газа и подчеркнула готовность отвечать на проникновение боевиков.