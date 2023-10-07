В Госдепе выразили обеспокоенность планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

В Соединенных Штатах возникло выраженное беспокойство в связи с планами России о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), как сообщает агентство Reuters.

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В Государственном Департаменте США было выражено настороженное отношение к этой ситуации. Они указали на серьезные потенциальные последствия для международных договоров и общей стабильности в мире, если Россия решит действительно снять свою ратификацию ДВЗЯИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить зеркально на действия США, которые, в свою очередь, не ратифицировали данный договор. Эта заявка вызвала оживленное обсуждение в Государственной Думе России, где спикер Вячеслав Володин обещал, что вопрос об отзыве ратификации договора будет пристально рассмотрен.

Михаил Ульянов, представитель России при международных организациях в Вене, подчеркнул, что основная цель России в данном контексте - добиться равных условий с американской стороной. США, хотя и подписали ДВЗЯИ, оставили его без ратификации.

Официальные представители Государственного Департамента США подчеркнули, что любое действие по отзыву ратификации со стороны любого государства-участника, если оно не обусловлено неотложными обстоятельствами, может подорвать глобальные нормы, касающиеся запрета ядерных испытаний.

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Важно отметить, что сентябрьский призыв Министерства Иностранных Дел России к Соединенным Штатам о срочной ратификации ДВЗЯИ продолжает оставаться актуальным в данном контексте, и международное сообщество следит за развитием событий внимательно.