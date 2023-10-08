Зоне СВО предрекли десятки лет разминирования

По завершении конфликта на Украине, процесс разминирования в зоне специальной военной операции (СВО) будет продолжительным, и согласно анализу военного эксперта и капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, это может занять десятилетия. Василий Дандыкин подчеркивает, что основной фактор замедления - это высокий уровень заминированности территорий, а также неопределенность в отношении того, какие именно участки будут освобождены в будущем. Даже на текущем этапе, специалисты по разминированию сталкиваются с огромным объемом работы, включая обнаружение и безопасное обезвреживание сложных мин, в том числе мин западного производства, которые представляют серьезные риски. Дандыкин также выделяет тот факт, что процесс разминирования требует высокой квалификации и подготовки профессионалов, и что это может стать долгосрочной задачей, растянувшейся на многие годы.

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Этот сценарий напоминает аналогичные ситуации, такие как разминирование в Лаосе, где американские силы боролись много лет назад, но процесс разминирования продолжается и сегодня. Подобно этому, даже спустя 70 лет после освобождения Севастополя от оккупации, остаются неразминированные мины, включая морские, что демонстрирует, как разминирование становится наследием, передаваемым через несколько поколений.

Капитан Василий Дандыкин также подчеркивает несколько факторов, которые усложняют процесс полного разминирования территории. Он указывает на сложность ситуации с минами-ловушками, включая так называемые "лепестки", которые не способны к самоуничтожению, а также наличие неразорвавшихся мин и кассетных боеприпасов. Это создает серьезные трудности для специалистов, работающих на местах.

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Ранее стало известно, что некоторые кассетные боеприпасы калибра 155 миллиметров, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) для дистанционного минирования подконтрольных российским военным территорий, могут оставаться неразорванными и представлять угрозу. Эти боеприпасы не автоматически разрываются и могут стать опасными при взаимодействии с ними.