Политолог и главный редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов, в эксклюзивном интервью радио Sputnik, высказал обвинения в адрес западных СМИ, указав на их роль в манипуляции информацией и создании неправдивого образа событий в Украине.

В ходе беседы, Уралов подчеркнул, что западные медиа организации создают интриги, представляя ситуацию так, будто Украина находится на грани катастрофы. Однако, по его мнению, реальные поставки вооружения в регион продолжаются, и никаких крупных изменений не происходит.

Эксперт отметил, что такие информационные уловки порождают ложные представления, при которых желаемое представляется как действительное с использованием эмоциональных манипуляций. Он привел в пример февральские заявления западных СМИ, прогнозирующие свержение украинской власти всего за несколько дней.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее, политолог-американист Малек Дудаков, в интервью "Ленте.ру", выразил обеспокоенность серьезной усталостью в США от финансовой поддержки Украины. Несмотря на выгоду, которую это приносит действующему президенту Джо Байдену, возможно сокращение финансирования данного направления.