Такие шаги со стороны Запада свидетельствуют о стратегии создания кризисных ситуаций и их использования для достижения военно-политических целей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предоставила комментарии относительно решения Великобритании по переброске четырех истребителей Typhoon на авиабазу в Польше. Эту информацию предоставило агентство РИА Новости.

реклама

Захарова оценила действия Великобритании как источник усиления напряженности в Европе и подчеркнула, что Лондон придает этому процессу чрезмерное значение, не всегда соответствующее действительности. Она также призвала внимательно оценивать контекст всех событий, отметив поставку британских танков и снарядов с обедненным ураном в Украину, а также поставку крылатых ракет Storm Shadow.

Теперь есть новость о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу, что вызвало обеспокоенность Марии Захаровой. Она подчеркнула, что это событие следует рассматривать в контексте более широкой стратегии.

Дипломат также выразила мнение о том, что такие шаги со стороны Запада свидетельствуют о стратегии создания кризисных ситуаций и их использования для достижения военно-политических целей. Москва рассматривает это как еще один сигнал о намерениях Великобритании усилить свой влияние на определенные страны.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

1 октября стало известно, что Великобритания разместила истребители Typhoon в Польше с целью обеспечения безопасности региона от возможных угроз. Эту информацию подтвердил министр обороны страны Грант Шэппс.