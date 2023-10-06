Норвегия создаст службу для контроля исполнения санкций против России

В свете усиливающегося санкционного давления, вызванного конфликтом на Украине, Норвегия объявила о своем намерении создать специализированную службу, которая будет заниматься контролем и регулированием экспорта стратегически важных товаров и технологий. Это важное заявление сделано Министерством иностранных дел (МИД) королевства и опубликовано на его официальном веб-сайте.

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Правительство страны выделило бюджетные средства в размере 45 миллионов крон (что составляет более 4 миллионов долларов) на создание этой новой организации, которая будет подчинена правительству и будет ответственной за контроль экспорта и применение санкций. В заявлении отмечается, что норвежская экономика должна становиться все более зависимой от санкционных мер и регулирования экспорта.

Согласно информации от МИД, эта новая служба будет заниматься следующими аспектами: выдачей разрешений на экспорт, управлением сферой контроля экспорта и применением санкций. Особое внимание будет уделяться контролю над стратегически важными товарами, технологиями и знаниями.

Планируется, что создание данной службы будет завершено к 2025 году, однако для этого предложение должно пройти несколько процедур, включая рассмотрение в парламенте.

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Ранее Норвегия официально присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза, что привело к запрету на транзит товаров и технологий двойного назначения через свою территорию в направлении России.