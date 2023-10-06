В Турции отметили роль Путина в срыве плана США по окружению России

Президент России, Владимир Путин, добился успеха в предотвращении американской стратегии, направленной на окружение и разложение страны, опередив действия США на Украине. Это важное событие было озвучено в турецком издании Sabah.

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В своем заявлении, Путин объявил о присоединении к России не только Крыма, но и регионов с богатыми подземными и наземными ресурсами, таких как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье. Эти шаги привели к дефективности стратегии США в регионе, как подчеркивается в указанной статье.

Кроме того, российский лидер доказал неэффективность антироссийских санкций, что стало "глобальной неудачей" по оценке журналистов.

Западные страны также сталкиваются с нарастающим недовольством вопросами военной поддержки Украины. Многие эксперты приходят к выводу, что ситуация на боевом поле ставит под сомнение успехи борьбы и подчеркивает необходимость начать мирные переговоры с Россией.

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Ранее в США были выявлены шесть ошибок в их подходе к отношениям с Россией, начиная с расширения НАТО к границам России, что было сделано, несмотря на ряд обещаний, предоставленных российским лидерам.