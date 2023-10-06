Армия США получила двигатель для новых боевых вертолетов

Армия США уже приняла в свои руки первые образцы турбовальных двигателей T901. Эти двигатели будут подвергнуты испытаниям на новых боевых вертолетах, разрабатываемых в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Эта информация предоставлена источником Breaking Defense.

реклама

Стоит отметить, что первый из этих силовых агрегатов был принят 28 сентября, и в настоящее время ведется приемка второго двигателя. Согласно данным публикации, благодаря поставкам, начавшимся в рамках программы Improved Turbine Engine Program (ITEP) от General Electric, уже скоро два прототипа FARA смогут подняться в воздух.

Представители Армии США заявили, что к окончанию октября 2023 года оба эти двигателя будут переданы поставщикам прототипов будущих вертолетов.

Основная цель программы FARA, инициированной в 2018 году, заключается в создании нового вертолета, который заменит легкие машины Bell OH-58 Kiowa, эксплуатируемые с 1967 года. Для этой программы компания Sikorsky разработала вертолет Raider-X, в то время как Bell-Textron представили вертолет 360 Invictus.

Планируется использование двигателей T901 и на серийных вертолетах AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, которые в настоящее время оснащены силовым агрегатом T700. Эти инновационные двигатели позволят улучшить экономичность и дальность полета вертолетов.

В июле 2022 года компания Bell продемонстрировала новый ударный вертолет 360 Invictus на видео. Основным вооружением вертолета является трехствольная пушка XM915 калибра 20 миллиметров, а также восемь точек подвески вооружения.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



