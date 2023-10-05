Путин анонсировал поставки российского газа в Казахстан и Узбекистан

В этом месяце Россия собирается начать поставки природного газа в Казахстан и Узбекистан. Этот важный анонс был сделан президентом России, Владимиром Путиным, во время его выступления на пленарной сессии Валдайского форума, которое транслировалось на официальном сайте мероприятия.

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Сначала Россия намерена поставить по три миллиарда кубических метров газа, и впоследствии, при необходимости, объемы поставок могут быть увеличены.

В рамках этого события, президент Путин также пролицензировал ситуацию вокруг платежей России Украине за транзит газа в западные страны. Он объяснил, что это необходимо, поскольку Украина является транзитной страной, и Россия обязана соблюдать свои обязательства перед своими международными партнерами.

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Ранее Министр энергетики Казахстана, Алмасадам Саткалиев, представил план начала транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан, и это ожидается ближе к концу октября. Он также сообщил, что сейчас ведутся активные обсуждения относительно объемов транзита российского газа в Узбекистан, и они колеблются от 1,5 миллиарда до 10 миллиардов кубических метров.