Глава Министерства обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу, посетил полигоны Южного военного округа (ЮВО), где проходили учебные мероприятия контрактников и добровольцев, входящих в подразделения "Барс", как сообщило информационное агентство РИА Новости.

Руководитель ведомства наблюдал за проведением занятий, включая тактико-специальную, огневую, медицинскую и инженерную подготовку.Сергей Шойгу также дал оценку программе подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.

Учебные занятия на полигонах осуществлялись под тщательным контролем опытных офицеров, имеющих практический опыт из специальных военных операций, как отметили в Министерстве обороны.

Помимо этого, на полигоне ЮВО была продемонстрирована эффективность боевого беспилотного летательного аппарата, который успешно выполнил задачи по поражению техники и объектов на Украине.

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3 октября глава оборонного ведомства подчеркнул, что молодых людей, призывающихся на военную службу, не направят в зону боевых действий.Шойгу также подчеркнул, что призывная кампания в России идет по плану и строго соблюдает установленные законодательством сроки.