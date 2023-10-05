Старовойт: ВСУ обстреляли курский Рыльск кассетными боеприпасами, ранена женщина
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Вследствие обстрела кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Рыльск в Курской области произошел инцидент, в результате которого женщина получила ранения. Губернатор Курской области, Роман Старовойт, распространил данную информацию через свой Telegram-канал.
Согласно его извещению, женщина была ранена осколками в ходе обстрела. Врачи квалифицировали состояние пострадавшей как средней степени тяжести, и она была доставлена в Рыльскую центральную клиническую больницу, где ей предоставляется неотложная медицинская помощь.
Кроме того, глава области подчеркнул, что обстрел привел к повреждению жилых домов, хозяйственных построек и автомобилей, находящихся в разных частях города. На данный момент саперы занимаются обезвреживанием обнаруженных неразорвавшихся боеприпасов.
После завершения обстрела в городе продолжается инспекция жилищного фонда, и жителям, чье имущество пострадало, предоставят необходимую помощь для восстановления.
Стремительно растет число подобных инцидентов в регионе, включая Брянскую и Белгородскую области, которые также подверглись обстрелам кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Только 3 октября в Брянской области было повреждено более 50 домов в результате подобного обстрела.
В августе этого года ВСУ также использовали кассетные боеприпасы для обстрела из системы залпового огня "Град" поселка Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области. В этом инциденте пострадали четыре человека, включая троих мужчин и одну женщину, которые получили осколочные ранения. Боеприпасы попали как в частные жилые дома, так и на территорию магазина.
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