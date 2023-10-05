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Киев представил проект «усиления демократии», включающий реформы до 2027 года
Власти Украины представили проект «усиления демократии» в стране

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Правительство Украины представило концепт "усиления демократии" в стране, как сообщает украинское издание "Зеркало недели" в своем канале в Telegram.

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Этот документ разработан Киевом в ответ на давление, оказанное США. В нем очерчиваются срочные меры по борьбе с олигархической коррупцией, а также предусматривается продолжение судебных реформ и завершение процесса децентрализации к 2027 году.

Ранее глава Евросовета, Шарль Мишель, заявил о возможности присоединения Украины к Европейскому союзу в 2030 году, при условии соблюдения ряда требований. Для успешной евроинтеграции необходимо бороться с коррупцией, придерживаться принципов верховенства закона и проводить необходимые реформы, подчеркнул он.

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Ранее также обсуждался вопрос о прогрессе в области демократии и верховенства закона на Украине, особенно в свете неудач вооруженных сил Украины в ходе спецоперации. Журналист Рейнхард Шликер подчеркнул, что теперь ценность новостей не ограничивается лишь образом храброго Давида, который сражается с коварным Голиафом из Москвы.

#новости
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