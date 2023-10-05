Япония пересмотрела сроки закупки ракет Tomahawk у США

Япония пересмотрит планы по закупке ракет Tomahawk у США и начнет это сделать не в 2026 году, как было изначально запланировано, а уже на год раньше, в 2025 году. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.

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Это важное решение было принято в результате продолжительных переговоров между министрами обороны Японии, Минору Кихарой, и Соединенных Штатов, Ллойдом Остином. По договоренности, Япония намерена закупить у США целых 400 крылатых ракет Tomahawk. Изначально предполагалось, что все эти ракеты будут последней модификации Block V. Однако в результате переговоров стороны решили, что половина из них будет старой модификации Block IV.

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Это решение Японии следует за ранее объявленным решением Австралии приобрести ракеты Tomahawk у США. Общая стоимость этой сделки составит впечатляющую сумму в 1,1 миллиарда долларов.