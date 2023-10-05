ЕС призовут ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

Депутаты Европейского парламента (ЕП) подготавливают резолюцию, в которой высказывают призыв к Европейскому союзу (ЕС) о введении санкций в отношении Азербайджана из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе. Эту информацию распространило агентство РИА Новости.

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В создаваемом документе выражается необходимость применения специальных санкций в отношении членов правительства Азербайджана, которые несут ответственность за нарушения режима прекращения огня и прав человека на территории Нагорного Карабаха.

В дополнение к этому, депутаты ЕП обращаются к ЕС и его государствам-членам с предложением приостановить переговоры с Азербайджаном относительно обновления соглашения о партнерстве до тех пор, пока азербайджанская сторона не продемонстрирует реальную готовность соблюдать права и обеспечивать безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе.

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Кроме того, ранее Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, подтвердила проведение встречи представителей России, США и Европейского союза по Нагорному Карабаху. Эта встреча состоялась за два дня до начала антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном. Захарова отметила, что на встрече не было ничего секретного, и стороны всего лишь обменялись своими точками зрения.