Турция назвала законные цели для ударов по Сирии и Ираку

Согласно официальному сообщению турецких властей, все объекты инфраструктуры и энергетические учреждения, принадлежащие курдским организациям в Сирии и Ираке, являются легитимными мишенями для возможных ударов.

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По информации, переданной изданию Al-Monitor, турецкие власти подчеркнули, что два террориста, прибывших в Турцию из Сирии, были обнаружены на их территории. В официальном заявлении отмечается важность предупреждения третьих сторон об избегании объектов, связанных с РПК/Отрядами народной самообороны.

Это заявление было сделано в ответ на инцидент взрыва, произошедшего рядом с штаб-квартирой национальной полиции Турции в воскресенье. Согласно данным турецких властей, двое атакующих получили обучение в Сирии и были отправлены с этой страны.

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Ранее в рамках антитеррористической операции под названием "Герои" в Турции были задержаны более 900 человек в 64 провинциях страны. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Турции, Али Ерликай.